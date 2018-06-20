Mercedes показал свой электрокроссовер в камуфляже.
Два года назад, осенью 2016-го, концерн Daimler презентовал в Париже суббренд EQ. Его создали для выпуска «дальнобойных» электромобилей, и первым концептом стал кроссовер. Сейчас эта машина завершает цикл испытаний перед запуском в продажу в 2019 году.
Немцы обнародовали фотосессию предсерийного прототипа в камуфляже. Снимки сделаны в Испании, где электромобиль проходит тесты в условиях высоких температур. В частности, проверяется эффективность работы климатической установки салона и системы охлаждения аккумуляторов. Температура на улице достигает +50 градусов.
Ранее аналогичным образом Mercedes хвастался низкотемпературными тестами в Швеции, в процессе которых кроссовер EQ охлаждали до -35 градусов и ниже. Сообщается, что всего построено 200 прототипов электрокроссовера. Их испытывают в Швеции, Испании, Германии, Финляндии, Италии, Дубае, Южной Африке, Китае и США.
В продаже машина появится в 2019 году. По предварительным данным, электрокроссовер с двумя моторами станет развивать до 400 л.с. и проезжать на одной зарядке до 500 километров.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
20.06.2018 14:51
20.06.2018 14:52