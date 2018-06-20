Mercedes показал свой электрокроссовер в камуфляже.

Два года назад, осенью 2016-го, концерн Daimler презентовал в Париже суббренд EQ. Его создали для выпуска «дальнобойных» электромобилей, и первым концептом стал кроссовер. Сейчас эта машина завершает цикл испытаний перед запуском в продажу в 2019 году.

Немцы обнародовали фотосессию предсерийного прототипа в камуфляже. Снимки сделаны в Испании , где электромобиль проходит тесты в условиях высоких температур. В частности, проверяется эффективность работы климатической установки салона и системы охлаждения аккумуляторов. Температура на улице достигает +50 градусов.

Ранее аналогичным образом Mercedes хвастался низкотемпературными тестами в Швеции, в процессе которых кроссовер EQ охлаждали до -35 градусов и ниже. Сообщается, что всего построено 200 прототипов электрокроссовера. Их испытывают в Швеции, Испании , Германии, Финляндии, Италии, Дубае, Южной Африке, Китае и США .

В продаже машина появится в 2019 году. По предварительным данным, электрокроссовер с двумя моторами станет развивать до 400 л.с. и проезжать на одной зарядке до 500 километров.