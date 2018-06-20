Boring Company испытала Model X в своём тоннеле под Лос-Анджелесом

Boring Company, созданная Илоном Маском (Elon Musk) для решения транспортных задач с целью продвижения более быстрых способов передвижения, в прошлом месяце поделилась прогрессом в реализации проекта Loop по созданию сети подземных тоннелей под Лос-Анджелесом. Согласно тогдашней информации, остаются считанные месяцы до открытия первого тоннеля для публичного обозрения.

Новая транспортная сеть призвана обеспечить высокоскоростное передвижение пассажиров и автомобилей под землёй без заторов и скученности. О том, насколько это окажется востребованным и практичным, пока нет точного представления, кажется, даже у самой компании. Но некоторый свет на техническую реализацию проливает новый видеролик, где в весьма скованном пространстве движение совершает электрический кроссовер Tesla Model X. Дабы машина не задевала стены, её удерживают в колее дополнительные колёсики.

Всё это довольно сильно отличается от ранее демонстрировавшихся концепций, прежде всего, гораздо более ограниченным подземным пространством, в котором путешествовать может показаться страшно даже людям, не страдающим клаустрофобией.

Напомним, что предпочтение проект отдаёт пассажирским перевозкам, которые будут производиться с помощью особых автономных транспортных средств. Легковые же автомобили, как ожидается, будут транспортироваться на платформах. Как бы там ни было, но пока проект Loop выглядит очень далёким от завершения и тем более от представлений о светлом будущем быстрого городского транспорта.



