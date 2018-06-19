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В Турции в ДТП с участием автобуса пострадали 45 человек Двое пострадавших - в критическом состоянии. Фото: aa.com.tr В Турции в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса пострадали 45 человек. Об этом сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на правоохранителей. Автобус, попавший в аварию, принадлежит туристической компании. Он следовал по маршруту Бодрум-Стамбул. "В результате несчастного случая 45 человек, включая водителя, получили травмы", - говорится в сообщении. Двое пострадавших - в критическом состоянии. Напомним, ранее в Польше попал в ДТП автобус с 50 туристами.

LB.ua

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