В Турции в ДТП с участием автобуса пострадали 45 человек

Двое пострадавших - в критическом состоянии.

В Турции в ДТП с участием автобуса пострадали 45 человек
Фото: aa.com.tr

В Турции в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса пострадали 45 человек.

Об этом сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на правоохранителей.

Автобус, попавший в аварию, принадлежит туристической компании. Он следовал по маршруту Бодрум-Стамбул.

"В результате несчастного случая 45 человек, включая водителя, получили травмы", - говорится в сообщении.

Двое пострадавших - в критическом состоянии.

Напомним, ранее в Польше попал в ДТП автобус с 50 туристами.


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