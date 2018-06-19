В Турции в ДТП с участием автобуса пострадали 45 человек
Двое пострадавших - в критическом состоянии.
В Турции в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса пострадали 45 человек.
Об этом сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на правоохранителей.
Автобус, попавший в аварию, принадлежит туристической компании. Он следовал по маршруту Бодрум-Стамбул.
"В результате несчастного случая 45 человек, включая водителя, получили травмы", - говорится в сообщении.
Двое пострадавших - в критическом состоянии.
Напомним, ранее в Польше попал в ДТП автобус с 50 туристами.
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