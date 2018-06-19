От электробайка к электросамолету: новые виды транспорта приходят в нашу жизнь

От электробайка к электросамолету: новые виды транспорта приходят в нашу жизнь

Даже гироскутеры, электросамокаты и электробайки уже не привлекают большого внимания у жителей больших городов — чем, кстати, пользуются многочисленные воришки. От них не всегда помогают даже самые могучие замки и цепи, так что разработчики из нидерландской компании VanMoof представили новые высокозащищенные модели электробайков Electrified S2 и X2. При нажатии кнопки скрытый в передней вилке механизм намертво фиксирует колесо. Оно разблокируется лишь «узнав» смартфон своего хозяина, с которым байк взаимодействует через Bluetooth. Кроме того, при попытке взлома хозяину будет передан тревожный сигнал, а если веложулики, все же, сумеют обойти всю эту защиту, в VanMoof действует специальная служба «охотников», готовых найти пропажу по GPS-маячку.

Купить сегодня можно даже готовый беспилотный автомобиль. К полноценной езде по городским дорогам такие роботы пока не готовы, но для поездок в пределах закрытого кампуса или между цехами большого предприятия вполне подойдут. Стартап Perceptin закупает недорогие (по 5 тыс. долларов) электрокары в Китае и модернизирует, дополняя датчиками (4 камеры и 4 радара, ультразвуковые датчики, GPS и одометры), а также компьютером для беспилотного управления. Интересно, что общая стоимость готового решения остается ниже 10 тыс. долларов, и корпорация ZTE уже использует несколько таких беспилотников на своем кампусе.

Тем временем швейцарская почтовая служба еще с 2015 года продолжает успешные испытания беспилотных пассажирских автобусов в городских условиях — в Сионе в кантоне Вале. Зафиксирована всего одна незначительная авария (в 2016 один из беспилотников «зацепил» мини-вэн), а уже с конца 2018 года они будут доставлять людей к железнодорожному вокзалу на скорости до 45 км/ч.

Беспилотной и «электрической» становится и авиация. Даже концерн Siemens, обычно довольно далекий от этой темы, поддержал разработку венгерского стартапа Magnus Aircraft. Использующий немецкий двигатель и пропеллер дизель-электрический прототип eFusion рассчитан на перевозку двух человек — пилота и пассажира — и несколько месяцев назад совершил первый 15-минутный тестовый полет. К сожалению, пару недель назад во время новых испытаний аппарат разбился. Работы прекращены до завершения расследования этого инцидента, в результате которого погибли двое участников разработки. Но прогресс не остановить — через тернии и неудачи он продолжает стремительно продвигаться вперед, в будущее.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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