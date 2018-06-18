General Motors может выделить разработку робомобилей в отдельную компанию

В Сети появились сообщения о возможном выделении General Motors своего подразделения по разработке самоуправляемых автомобилей Cruise Automation в отдельную компанию. По данным источников ресурса Bloomberg, такой вариант в рамках разрабатываемой стратегии для Cruise обсуждают как в компании, так и с банками-партнёрами.

После объявления в мае об инвестициях в Cruise японского фонда SoftBank Vision Fund и General Motors, составивших в сумме $3,35 млрд, рыночная стоимость Cruise Automation оценивается в $11,5 млрд. Напомним, что General Motors купила стартап из Сан-Франциско в 2016 году за $581 млн. Собственная капитализация автопроизводителя составляет около $50 млрд.

«Крупнейший американский автопроизводитель изучает различные возможности, включая публичное размещение акций, выпуск целевых (отслеживающих) акций для отражения стоимости подразделения или выделение в отдельную компанию, сообщили источники, пожелавшие сохранить анонимность, поскольку обсуждения проводятся в частном порядке», — пишет Bloomberg.

«GM не примет решения до тех пор, пока Cruise не продолжит своё развитие, и не будет предпринимать никаких действий ещё пару лет, если вообще это произойдёт», — добавили источники.

General Motors планирует начать массовое производство полностью автономного автомобиля Cruise AV, созданного на базе электромобиля Chevrolet Bolt, в 2019 году.



