Volvo показала автоматически швартующуюся яхту

Хорошо известно, что сегодня активно ведется разработка беспилотных автомобилей или как минимум машин, обладающих теми или иными автономными возможностями. Впрочем, сферой автомобилей, естественно, технологии автономного управления не ограничиваются: они находят самое разное, даже весьма неожиданное применение — например, Nissan оснастил автопилотом… тапочки, а также сделал беспилотник для нанесения разметки футбольного поля.

Volvo также занимается разработкой технологий для беспилотников. В 2016 году, к примеру, шведская компания представила полностью беспилотный грузовик и даже испытала его… под землей. Теперь же Volvo нашла еще одно применение для своих технологий — решили оснастить ими яхту.

Дочерняя компания Volvo — Volvo Penta — представила систему, позволяющую судну швартоваться автоматически, передает New Atlas. Она также опубликовала демонстрационное видео, показывающее, как яхта с данной системой самостоятельно «паркуется» между двумя лодками Volvo Ocean 65 — медленно и аккуратно. По словам разработчиков, система делает постоянные корректировки, учитывая ветер и состояние воды. При этом в компании подчеркивают, что система все же требует присутствия человека — он должен отслеживать процесс.

В Volvo Penta отмечают, что швартовка — это сложный процесс, который — если что-то пойдет не так — может привести к дорогостоящим последствиям: эту проблему, по всей видимости, компания и пытается решить с помощью новой системы. Технология, впрочем, пока находится в разработке — ее появление на рынке ожидается в 2020 году.



