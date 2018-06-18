YanAir приостановила перелеты из Одессы в Краков до 29 июля

Причиной является поломка одного из самолетов перевозчика.

Авиакомпания YanAir приостановила выполнение рейсов "Одесса-Краков (Польша)" до 29 июля.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель международного аэропорта "Одесса".

Предварительно, причиной приостановки является поломка одного из самолетов перевозчика.

После 29 июля рейсы в Краков будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Накануне сообщалось, что YanАir задержала самолеты из "Жулян" в Грузию на 14 часов.