На Закарпатье перевернулась "скорая" с пациентом

Обошлось без жертв.

В Свалявском районе Закарпатской области автомобиль "скорой помощи" вместе с пациентом вылетела с дороги, сообщает Mukachevo.net.

Фото: mukachevo.net

По словам одного из участников дорожно-транспортного происшествия, водитель не справился с управлением на повороте, выехал на скорости с дороги и перевернулся.

В карете "скорой помощи" был пациент, которого везли с инфарктом в кардиологию и еще несколько человек. На место вызвали милицию и еще одну "скорую помощь".

Фото: mukachevo.net

73-летнего мужчину с инфарктом миокарда доставили в областной клинический кардиологический диспансер.

По информации медиков, состояние пациента стабильное. Сейчас он проходит все необходимые медицинские манипуляции.

Как сообщалось, в Харькове "скорая" сбила на переходе подростка в наушниках.


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