На Закарпатье перевернулась "скорая" с пациентом
Обошлось без жертв.
В Свалявском районе Закарпатской области автомобиль "скорой помощи" вместе с пациентом вылетела с дороги, сообщает Mukachevo.net.
По словам одного из участников дорожно-транспортного происшествия, водитель не справился с управлением на повороте, выехал на скорости с дороги и перевернулся.
В карете "скорой помощи" был пациент, которого везли с инфарктом в кардиологию и еще несколько человек. На место вызвали милицию и еще одну "скорую помощь".
73-летнего мужчину с инфарктом миокарда доставили в областной клинический кардиологический диспансер.
По информации медиков, состояние пациента стабильное. Сейчас он проходит все необходимые медицинские манипуляции.
Как сообщалось, в Харькове "скорая" сбила на переходе подростка в наушниках.
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