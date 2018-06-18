УЗ попросила построить четыре путепровода за счет Дорожного фонда

Железная дорога - один из крупнейших потребителей дизтоплива в Украине.

УЗ попросила построить четыре путепровода за счет Дорожного фонда
Фото: Макс Требухов

"Укрзализныця" просит Министерство инфраструктуры выделить 730 млн гривен из Дорожного фонда на строительство четырех путепроводов вместо существующих переездов с интенсивным автобусным движением.

Как говорится на сайте УЗ, это касается Бердичева (переезд 30 км перегона Бердичев - Демчин), Боярки (переезд 878 км станции Боярка), Днепра (переезд 200 км станции Нижнеднепровск-Узел) и села Ясеновцы Львовской области (переезд 1407 км перегона Красное - Золочев).

"Доходная часть дорожного фонда формируется в значительной степени за счет акциза на топливо. Поскольку "Укрзализныця" является одной из крупнейших компаний - потребителей дизтоплива в Украине, тратя на его приобретение около 7 млрд гривен в год, мы считаем справедливым предусмотреть долю средств дорожного фонда именно на нужды железнодорожной инфраструктуры. Так, еще в прошлом году мы предложили выделить из государственного дорожного фонда более 700 млн гривен на проектирование, строительство путепроводов и демонтаж железнодорожных переездов с автобусным движением на четырех направлениях, где существует острая необходимость улучшить дорожную инфраструктуру, в первую очередь для безопасности наших граждан", - говорится в сообщении со ссылкой на исполняющего обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

По данным УЗ, за пять месяцев этого года на железнодорожных переездах и путях вне переездов произошло 33 случая ДТП, что на 2 случая больше, чем за соответствующий период 2017-го.

"Мы уверены, что оптимальным вариантом для обеспечения безопасности движения является тот, когда автомобильные и железнодорожные пути не пересекаются. Это позволит предотвратить трагедии на железнодорожных переездах, которые, к сожалению, случаются по вине горе-водителей, которые грубо нарушают правила дорожного движения. Ведь несмотря на то, что железнодорожники постоянно призывают водителей соблюдать правила пересечения железнодорожных переездов, такие случаи не редкость", - заявил Кравцов.

Он считает, что эти путепроводы должны быть включены в государственную программу повышения безопасности дорожного движения до 2020 года.


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