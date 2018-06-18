?Штраф за пользование авто на еврономерах может составить 170 тыс. гривен, – Южанина

За один день просрочки вывоза транзитного автомобиля с нарушителя будет взыскано 170 гривен.

Глава налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина сообщила, что штраф за нарушение срока пребывания авто, ввезенного временно или в режиме транзита, может составить 170 тысяч гривен.

Об этом она написала в своей статье о законопроектах, которые могут усилить ответственность за использование автомобилей на еврономерах, сообщает "БизнесЦензор".

Законопроекты предлагают, что лицо, которое ввезло в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам или разукомплектовывать его. Также будет запрещено использование такой машины в предпринимательской деятельности или для получения дохода, например, для работы в такси.

За нарушение установленных правил предусмотрен штраф 34 тыс грн.

Лицо, которое вопреки установленным правилам получит транзитное или временно ввозимое авто во владение или пользование также будет оштрафовано.

"Первая фиксация указанных нарушений работниками Нацполиции предусматривает взыскание с нарушителя 8,5 тыс грн, повторная фиксация - 170 тыс грн, лишение права управления на год и изъятие авто", - сообщила Южанина.

За нарушение сроков транзита и временного ввоза размеры штрафов будут зависеть от количества дней превышения установленных сроков. Так, за один день просрочки вывоза транзитного авто с нарушителя будет взыскано 170 грн, за три дня отсрочки вывоза временно ввозимой машины - 850 грн, за месяц – 170 тыс. гривен.

Напомним, ранее группа народных депутатов зарегистрировала в Раде два законопроекта - с изменениями в Налоговый кодекс о снижении акцизного налога с автомобилей (№8487), а также о запрете на таможенное оформление машин, не отвечающих стандарту Евро-5 и усилении контроля за перемещением и использованием авто, зарегистрированных в других государствах (№8488).

По данным Фискальной службы,97% автомобилей на транзитных номерах находятся в Украине незаконно.