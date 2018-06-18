Audi интегрирует электромобили с домашней энергосистемой
Компания Audi предложит будущим владельцам своих электрических автомобилей e-tron интеллектуальную систему подзарядки блока аккумуляторных батарей.
Речь идёт об интеграции электрокара с домашней энергосистемой. Стандартная компактная зарядная установка обеспечивает мощность до 11 кВт, а опциональная система Connect увеличивает этот показатель вдвое — до 22 кВт. Для использования системы Connect автомобиль может оснащаться дополнительным зарядным устройством. Кроме этого, данная система подключается к домашней инфраструктуре через сеть Wi-Fi, работая совместно со средствами энергоуправления (HEMS).
Связка Connect и HEMS позволяет оптимизировать процесс подзарядки электрокара с учётом наиболее выгодных тарифов на электричество (например, в ночные часы) и индивидуальных потребностей владельца, таких как время отъезда и необходимый уровень заряда батареи. Система Connect получает информацию о тарифах посредством HEMS либо использует данные, введённые клиентом вручную.
Если домохозяйство оборудовано солнечными панелями, процесс зарядки может быть настроен таким образом, чтобы предпочтение отдавалось именно фотоэлектрической энергии. В этом случае учитывается прогноз погоды на ближайшие дни, а также текущий поток электричества в точке подключения дома к общей электросети.
Система в процессе работы учитывает расход энергии другими потребителями. Это предотвращает перегрузку домашней электросети и срабатывание аварийного выключателя.
В целом, зарядка всегда происходит с максимальной мощностью, которую позволяют использовать домашняя электросистема и автомобиль. Клиент может просматривать статистику зарядки и отслеживать процесс на портале myAudi и в мобильном приложении myAudi.
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