Двое туристов погибли в аварии автобуса в Польше

Есть ли среди пострадавших украинцы - пока не сообщается.

Двое туристов погибли в аварии автобуса в Польше
Фото: poltava.pl.ua

Туристический автобус с 50 пассажирами, который в понедельник утром ехал в направлении города Торунь (центр Польши), по непонятным причинам съехал с дороги в канаву и перевернулся. В результате трагедии два человека погибли, 16 получили ранения, сообщает польское издание "Газета Выборча".

Авария произошла между 8 и 9 утра вблизи населенного пункта Константиново Куявско-Поморского воеводства центра страны.

Как сообщил пресс-секретарь Пожарной службы воеводства Аркадиуш Пентак, это был туристический автобус.

На месте ДТП продолжается спасательная операция. Пострадавших доставляют в больницы, в том числе и вертолетами скорой помощи. Локальная дорога №91 на трассе Лодзь-Гданьск заблокирована для движения.

Пока нет подробной информации о пассажирах и неизвестно, есть ли среди них украинцы.

Напомним, в конце мая в Будапеште автобус с украинцами попал в крупное ДТП, пострадали 28 граждан Украины.


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