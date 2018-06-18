Водитель микроавтобуса сбил насмерть 7-летнюю девочку в Харькове

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Водитель микроавтобуса сбил насмерть 7-летнюю девочку в Харькове
Фото: MFA_Ukraine / twitter

В Харькове водитель микроавтобуса насмерть сбил семилетнего ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области в Фейсбуке.

"17 июня в 17:36 поступило сообщение от медиков о том, что по улице Драгомировская был совершен наезд автомобилем на ребенка. На место происшествия выехало руководство отдела и следственно-оперативная группа. Установлено, что 42-летний водитель микроавтобуса совершил наезд на 7-летнюю девочку", - говорится в сообщении.

От полученных травм ребенок погиб.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Сведения внесены в журнал единого учета правонарушений.

Фото: facebook.com/police.kharkov

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Напомним, ранее в Харькове "скорая" сбила на переходе подростка в наушниках.


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