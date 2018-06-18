Водитель микроавтобуса сбил насмерть 7-летнюю девочку в Харькове
Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
В Харькове водитель микроавтобуса насмерть сбил семилетнего ребенка.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области в Фейсбуке.
"17 июня в 17:36 поступило сообщение от медиков о том, что по улице Драгомировская был совершен наезд автомобилем на ребенка. На место происшествия выехало руководство отдела и следственно-оперативная группа. Установлено, что 42-летний водитель микроавтобуса совершил наезд на 7-летнюю девочку", - говорится в сообщении.
От полученных травм ребенок погиб.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Сведения внесены в журнал единого учета правонарушений.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.
Напомним, ранее в Харькове "скорая" сбила на переходе подростка в наушниках.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
18.06.2018 10:53
18.06.2018 10:54