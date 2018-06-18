Автомобиль въехал в толпу на фестивале в Нидерландах

По предварительным данным, автомобиль белого цвета, похожий на Fiat Doblo, врезался в людей, которые находились в кемпинге возле входа на территорию фестиваля. После наезда автомобиль скрылся с места ДТП.
Был ли наезд несчастным случаем или умышленным действием, на данный момент неясно. На место происшествия направили спасательные службы, в том числе два вертолета. Поиски фургона продолжаются.
Фестиваль Pink Pop длился три дня, его посетили несколько тысяч человек, многие оставались ночевать в кемпинге.
Напомним, в последние годы участились случаи въезда автомобилей в толпу, нередко такие инциденты являются умышленными. 7 апреля грузовик въехал в толпу людей в Мюнхене, при этом погибли трое пешеходов, а водитель покончил с собой. В результате въезда автомобиля в толпу людей 24 апреля в Торонто пострадали 10 человек, водителя задержали и взяли под стражую
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