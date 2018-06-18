Автомобиль въехал в толпу на фестивале в Нидерландах

Трое людей ранены, один человек погиб на месте.

Автомобиль въехал в толпу на фестивале в Нидерландах
скриншот видео
Фото: nos.nl

В Нидерландах автобус врезался в толпу людей на концерте, в результате чего один человек погиб и еще трое получили травмы. Об этом сообщает NOS.

Инцидент произошел вечером 17 июня на фестивале Pink Pop, который проходил в провинции Лимберг на юге Нидерландов.

Straat is afgezet ivm aanrijding busje en voetgangers. Veel politie en ambulances aanwezig. Enkele bezoekers huilend zien weglopen. #pp18 pic.twitter.com/oKCLJPh2RC

— Karlijn Houterman (@khouterman) 18 июня 2018 г.

По предварительным данным, автомобиль белого цвета, похожий на Fiat Doblo, врезался в людей, которые находились в кемпинге возле входа на территорию фестиваля. После наезда автомобиль скрылся с места ДТП.

Был ли наезд несчастным случаем или умышленным действием, на данный момент неясно. На место происшествия направили спасательные службы, в том числе два вертолета. Поиски фургона продолжаются.

Фестиваль Pink Pop длился три дня, его посетили несколько тысяч человек, многие оставались ночевать в кемпинге.

Напомним, в последние годы участились случаи въезда автомобилей в толпу, нередко такие инциденты являются умышленными. 7 апреля грузовик въехал в толпу людей в Мюнхене, при этом погибли трое пешеходов, а водитель покончил с собой. В результате въезда автомобиля в толпу людей 24 апреля в Торонто пострадали 10 человек, водителя задержали и взяли под стражую


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