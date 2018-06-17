Всех пассажиров международного аэропорта Виннипега эвакуировали из-за угрозы безопасности
Администрация аэропорта не раскрыла причин эвакуации.
Всех пассажиров международного аэропорта Виннипега, столицы канадской провинции Манитоба, эвакуировали из-за неизвестной угрозы безопасности, сообщает Укринформ.
Эвакуация была объявлена в утренний час пик и продолжалась около часа. Сейчас аэропорт возобновил работу, однако в терминале наблюдаются огромные очереди. Многие рейсы были вынужденно перенесены.
Администрация аэропорта не раскрыла причин эвакуации, отметив только, что "координирует все входы и работает над возвращением к нормальной работе".
Как сообщалось, аэропорт Виннипега входит в десятку самых загруженных аэропортов страны. Ежегодно его услугами пользуются более 4 млн пассажиров.
Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Киев" туристы более 14 часов ожидают рейс в Грузию.
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