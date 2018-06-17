Всех пассажиров международного аэропорта Виннипега эвакуировали из-за угрозы безопасности

Администрация аэропорта не раскрыла причин эвакуации.

Всех пассажиров международного аэропорта Виннипега эвакуировали из-за угрозы безопасности
Фото: 680 News

Всех пассажиров международного аэропорта Виннипега, столицы канадской провинции Манитоба, эвакуировали из-за неизвестной угрозы безопасности, сообщает Укринформ.

Эвакуация была объявлена в утренний час пик и продолжалась около часа. Сейчас аэропорт возобновил работу, однако в терминале наблюдаются огромные очереди. Многие рейсы были вынужденно перенесены.

Администрация аэропорта не раскрыла причин эвакуации, отметив только, что "координирует все входы и работает над возвращением к нормальной работе".

Как сообщалось, аэропорт Виннипега входит в десятку самых загруженных аэропортов страны. Ежегодно его услугами пользуются более 4 млн пассажиров.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Киев" туристы более 14 часов ожидают рейс в Грузию.


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