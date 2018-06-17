В ДТП в Ровенской области пострадали шесть детей

Volkswagen Passat врезался в дерево.

В поселке Мизоч Здолбуновского района Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали шесть детей и 29-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat.

Отдел коммуникации областной полиции сообщает, что инцидент произошел в субботу, 16 июня.

Полицейские установили, что житель села Дермань Вторая, который был за рулем автомобиля, по неизвестным пока причинам не справился с управлением и допустил столкновение с деревом.

В салоне легковушки находились шестеро детей, все они госпитализированы с различными травмами.

Все пострадавшие, среди которых две девочки - 9-летняя из Днепра и 5-летняя из Здобунова, а также двое 15-летних, 16-летний и 17-летний жители Здолбунова - дети знакомых и родственников водителя. 29-летний водитель получил телесные повреждения в виде политравмы, повреждения ключицы, внутренних органов и находится в медучреждении.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП и был ли водитель трезв.

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