YanАir задержала самолеты из "Жулян" в Грузию на 14 часов
Пассажиров отправляют домой.
В аэропорту "Киев" имени Сикорского авиакомпания YanАir задержала самолеты в Грузию на 14 часов, сообщает Mind.
Сначала рейс в Тбилиси был задержан на 3 часа - до 11:30, однако потом рейс был перенесен на 22.00. Также до 22:00 задерживается рейс на Батуми.Представитель авиакомпании сообщил, что самолета не будет до 22:00 ориентировочно, поскольку "нужно забрать людей из Тель-Авива".
По данным издания, компания предлагает пассажирам ехать домой. Такси оплачивается компанией. Лицам, которые прибыли в Киев из других городов, предоставляется комната в гостинице.
Тем не менее, часть пассажиров остались в зоне дьюти-фри блокируют выходы с требованием предоставить самолет.
В то же время, тем, кто решил согласиться на условия авиакомпании и вернуться до дома или до отеля вернули багаж. Так, все чемоданы выгрузили в холле аэропорта без присмотра.
Проблемами задержанных пассажиров занимался единственный представитель авиакомпании, который должен решить все возможные вопросы относительно расселения пассажиров в гостиницу, обеспечить машины, еду для людей.
Как сообщалось, 14 июня в аэропорту имени Сикорского самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу. Работа аэропорта была временно остановлена.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
17.06.2018 17:55
17.06.2018 17:56