YanАir задержала самолеты из "Жулян" в Грузию на 14 часов

Пассажиров отправляют домой.

?YanАir задержала самолеты из "Жулян" в Грузию на 14 часов
Фото: Макс Левин

В аэропорту "Киев" имени Сикорского авиакомпания YanАir задержала самолеты в Грузию на 14 часов, сообщает Mind.

Сначала рейс в Тбилиси был задержан на 3 часа - до 11:30, однако потом рейс был перенесен на 22.00. Также до 22:00 задерживается рейс на Батуми.Представитель авиакомпании сообщил, что самолета не будет до 22:00 ориентировочно, поскольку "нужно забрать людей из Тель-Авива".

По данным издания, компания предлагает пассажирам ехать домой. Такси оплачивается компанией. Лицам, которые прибыли в Киев из других городов, предоставляется комната в гостинице.

Тем не менее, часть пассажиров остались в зоне дьюти-фри блокируют выходы с требованием предоставить самолет.

В то же время, тем, кто решил согласиться на условия авиакомпании и вернуться до дома или до отеля вернули багаж. Так, все чемоданы выгрузили в холле аэропорта без присмотра.

Фото: mind.ua

Проблемами задержанных пассажиров занимался единственный представитель авиакомпании, который должен решить все возможные вопросы относительно расселения пассажиров в гостиницу, обеспечить машины, еду для людей.

Как сообщалось, 14 июня в аэропорту имени Сикорского самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу. Работа аэропорта была временно остановлена.


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