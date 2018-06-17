Volvo показала новый тизер седана S60 следующего поколения

Volvo показала новый тизер седана S60 следующего поколения

Седан Volvo S60 третьего поколения, как пишет Autoevolution, поступит в серийное производство сразу после премьеры, которая пройдет 20 июня — на церемонии открытия завода компании в штате Южная Каролина, США. В преддверии анонса Volvo начала тизерную кампанию, посвященную новинке: в новом тизере (небольшом видеоролике) частично продемонстрированы радиаторная решетка и задний бампер модели.

К слову, на предыдущем тизере был показан самый мощный вариант в новой линейке S60 — Polestar Engineered; эта версия получит также и ряд визуальных отличий — например, судя по прошлому изображению, решетка радиатора будет украшена логотипом Polestar. В такой модификации, как ожидается, S60 будет оборудован гибридной силовой установкой, выдающей 415 лошадиных сил и 670 Нм крутящего момента.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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