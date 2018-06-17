Объём производства Tesla Model 3 приближается к 5000 штук в неделю

Глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) рассказал о том, как обстоят дела с наращиванием объёмов производства «народного» электрического автомобиля Model 3.

Согласно первоначальным планам Tesla, ещё к концу прошлого года с конвейера должны были еженедельно сходить около 5000 экземпляров Model 3. В 2018 году этот показатель планировалось довести до 10 000 единиц. Однако выйти на запланированные объёмы выпуска Model 3 до сих пор не удаётся.

Тем не менее, компания Tesla прикладывает все усилия для решения возникших проблем. Так, господин Маск сообщил, что сейчас объём производства Model 3 достиг 500 штук в день, или приблизительно 3500 единиц в неделю. Более того, отдельные участки сборочных линий вышли на отметку 700 узлов и агрегатов в сутки.

Глава Tesla рассчитывает, что уже к концу текущего месяца производство Model 3 в целом достигнет 700 единиц в день. Таким образом, компания сможет производить около 5000 машин в неделю.

Илон Маск также сообщил, что запущена новая сборочная линия по выпуску Model 3 в версии Performance. Этот автомобиль оборудован двумя электрическими моторами — на передней и задней осях. Машина разгоняется с 0 до 100 км/ч за 3,5 секунды, а максимальная скорость заявлена на уровне 250 км/ч. Запас хода на одной подзарядке достигает 500 км.



