В центре Москвы такси въехало в толпу, среди пострадавших - украинец

Предварительная причина ДТП - водитель не справился с управлением.

Вечером 16 июня на улице Ильинка в центре Москвы водитель такси совершил наезд на группу пешеходов, в результате происшествия пострадали восемь человек.

По данным московской полиции, предварительная причина ДТП - водитель не справился с управлением.

Видео наезда такси на пешеходов в центре Москвы. pic.twitter.com/UgMLPnuuzc — Тот самый Мартин (@martin_camera) 16 июня 2018 г.

В твиттере ЦОДД Москвы сообщается, что в результате происшествия погибших нет, водитель задержан.

Фото: ЦОДД Москвы

ТАСС со ссылкой на источники сообщает, что среди пострадавших есть один украинец."Два гражданина Мексики, один - Украины и две гражданки РоSSии госпитализированы в ДТП на улице Ильинка", - сказал собеседник агентства.

По данным агентства Интерфакс, семеро из пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии, одна женщина - в состоянии средней степени тяжести.

Всех пострадавших в настоящее время госпитализируют в медицинские учреждения города для проведения диагностики и оказания медицинской помощи.

По словам очевидцев, сразу после ДТП водитель такси попытался сбежать, однако был задержан сотрудниками полиции. Позднее стало известно, что водитель является гражданином Кыргызстана.