В центре Москвы такси въехало в толпу, среди пострадавших - украинец

В твиттере ЦОДД Москвы сообщается, что в результате происшествия погибших нет, водитель задержан.
Фото: ЦОДД Москвы
ТАСС со ссылкой на источники сообщает, что среди пострадавших есть один украинец."Два гражданина Мексики, один - Украины и две гражданки РоSSии госпитализированы в ДТП на улице Ильинка", - сказал собеседник агентства.
По данным агентства Интерфакс, семеро из пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии, одна женщина - в состоянии средней степени тяжести.
Всех пострадавших в настоящее время госпитализируют в медицинские учреждения города для проведения диагностики и оказания медицинской помощи.
По словам очевидцев, сразу после ДТП водитель такси попытался сбежать, однако был задержан сотрудниками полиции. Позднее стало известно, что водитель является гражданином Кыргызстана.
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