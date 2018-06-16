В Харькове "скорая" сбила на переходе подростка в наушниках
Школьник получил закрытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован.
В Харькове карета "скорой помощи" наехала на 15-летнего парня на пешеходном переходе. Инцидент произошел 15 июня на перекрестке улиц Чкалова и Шишковской, сообщает пресс-служба областной полиции.
На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что медики спешили на вызов для оказания помощи другому ребенку, потерявшему сознание.
По информации полиции, автомобиль скорой помощи двигался с соблюдением всех инструкций, со включенными звуковым и световым сигналами. В это время 15-летний школьник переходил дорогу по пешеходному переходу. Он не услышал приближения автомобиля, потому что слушал музыку в наушниках.
Водитель скорой увидел парня, но не успел затормозить. В результате подросток попал под колеса. В результате ДТП он получил закрытую черепно-мозговую травму.
Другая бригада "скорой помощи" доставила потерпевшего в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. Мещанинова. Состояние его здоровья удовлетворительное.
Факт происшествия зарегистрирован в журнале единого учета правонарушений. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются, сообщили в полиции.
Как сообщалось, 12 июня "скорая" насмерть сбила женщину на пешеходном переходе в Херсоне.
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