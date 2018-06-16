Водитель популярной украинской группы попал в жуткое ДТП и сел в СИЗО

Водителя популярной украинской группы Pianoбой считают виновным в жутком ДТП, в которое он попал во Львовской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила жена солиста группы Дмитрия Шурова Ольга.

По ее словам, сейчас их водитель находится в СИЗО , потому что сторона виновника «пытается повесить вину на него».

Ольга также опубликовала фото разбитого автобуса, в котором музыканты ездили в тур, и поспешила успокоить поклонников, что их в салоне в момент аварии не было.

Женщина также отметила, что Руслан (водитель Pianoбой, — ред.) — интеллигентный, спокойный и осторожный. Она просит откликнуться свидетелей ДТП.

В полиции сообщили, что авария произошла в 3:40 ночи 14 июня возле села Дубье. Столкнулись микроавтобусы «Мерседес Спринтер», за рулем которого был 46-летний житель Киевской области и «Ивеко», за рулем был 22-летний львовянин.

В микроавтобусе с водителем Шурова было восемь пассажиров, во втором – двое. Пассажир последнего погиб, еще девять человек находятся в больнице.