Грузовик упал с моста на железнодорожные пути в Днепропетровской области
Водителя госпитализировали.
В Днепропетровской области вчера, 15 июня, на 230 км автодороги "Киев-Луганск-Изварино" водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего машина упала с автомобильного моста на железнодорожные пути. Об этом сообщили в ГосЧС Днепропетровской области, пишет УНН.
Инцидент произошел примерно в 20 часов.
"По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что водитель грузового автомобиля "IVECO", государственный номер АР 1988 ЕИ, (грузоподъемность 30т (пустой), гражданин 1962 года, не справился с управлением, в результате чего автомобиль упал с автомобильного моста на железнодорожные пути. Тем самым перекрыв два пути на перегоне "Самаровка-Новомосковск", - говорится в сообщении.
Водителя доставили каретой скорой помощи в больницу города Новомосковск. Возникла задержка железнодорожного транспорта.
В 22:50 грузовой автомобиль вытащили из железнодорожного пути. Спасатели ГосЧС также смыли горюче-смазочные материалы, вытекли из поврежденного автомобиля. В 23:00 движение по железнодорожным путям восстановлено полностью.
Для ликвидации последствий аварии привлекли 30 человек и семь единиц техники.
Напомним, на проспекте Победы в Киеве произошло ДТП с участием 6 автомобилей.
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16.06.2018 08:35