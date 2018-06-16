Jaguar установил рекорд скорости на воде для электрических лодок
Jaguar в сотрудничестве с компанией Williams Advanced Engineering разработал 320-килограммовый катер Jaguar Vector Racing V20E, оснащенный силовой установкой, которая способна выдавать 299 лошадиных сил. С его помощью и был установлен новый мировой рекорд.
Предыдущий рекорд скорости для электрокатеров составляет 76,8 мили в час (примерно 123,5 километра в час); он был установлен в 2008 году. Jaguar же удалось превзойти его на 19 км/ч — ее катер смог развить среднюю скорость 88,61 мили в час (142,6 км/ч) по итогам двух заездов в противоположных направлениях; скорость регистрировалась на участке длиной один километр.
Jaguar
Абсолютный рекорд скорости на воде был установлен в 1978 году и составляет 511 км/ч.
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