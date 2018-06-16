The Boring Company соединит центр Чикаго с аэропортом

В прошлом месяце Илон Маск показал первый уже почти готовый тоннель — под Лос-Анджелесом. Тогда предприниматель отметил, что уже через несколько месяцев, после получения разрешения, The Boring Company уже сможет перевезти первых пассажиров.

Теперь же стало известно, что компания Маска займется еще одним проектом — строительством тоннелей в Чикаго для соединения центра города с международным аэропортом О’Хара. Чикагские власти, как передает New Atlas, выбрали The Boring Company для реализации проекта.

The Boring Company соединит центр Чикаго с аэропортом

The Boring Company

Сообщается, что транспортная система будет соединять квартала Block 37 в центре Чикаго с 1?3 терминалами аэропорта. Она предполагает движение шаттлов, перевозимых электротележками и вмещающих 8?16 человек, по подземным тоннелям со скоростью до 240 километров в час. По словам The Boring Company, такое путешествие будет в три-четыре раза быстрее, в сравнении с существующими транспортными система, и займет приблизительно 12 минут.

The Boring Company соединит центр Чикаго с аэропортом

The Boring Company

Система будет называться Chicago Express Loop. Компания уверяет, сервис будет бесшумным для людей на земле — как в ходе строительства, так и в ходе полноценной работы. Отмечается, что система будет работать в течение 20 часов ежедневно, семь дней в неделю, и ожидается, что шаттлы будут отправляться каждые 30 секунд. Сколько будет стоить одна поездка с помощью новой системы, пока неизвестно, однако предполагается, что она окажется дешевле поездки на такси, но, вероятно, дороже, чем путешествие на автобусе.

В марте Илон Маск рассказал об изменении концепции The Boring Company. Предприниматель отметил, что компания займется в первую очередь общественным транспортом — то есть, будет прежде всего использовать систему тоннелей для перевозки пешеходов и велосипедистов, а уже потом займется перевозкой автомобилей.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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