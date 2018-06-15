В Польше украинец перевозил 30 пассажиров в 2-местом минибусе
Водителя оштрафовали и лишили прав.
Дорожная полиция в городе Тшебница Нижнесилезского воеводства Польши задержала для контроля минибус, в багажном отсеке которого стоя путешествовали 30 человек.
Оказалось, что транспортное средство адаптирован для перевозки только двух человек, передает Польское радио.
"Также водитель не имел действительного страхования на транспортное средство, которому, кроме того, не было разрешено движение", - отметили в полиции.
Водителем оказался 21-летний гражданин Украины. Его оштрафовали и лишили водительских прав.
Как сообщалось, пограничники обнаружили в туристическом автобусе водителя - "зайца". Автобус перевозил группу детей из Чехии в Украину.
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