На проспекте Победы в Киеве произошло ДТП с участием 6 автомобилей (обновлено)

Пострадала женщина, она госпитализирована.

В пятницу вечером в Киеве на проспекте Победы произошло масштабное ДТП с пострадавшими. Есть тяжёлые. Пострадал ребенок, сообщает dtp.kiev.ua.

Из-за аварии, участниками которой стали грузовик и три легковушки, проспект Победы перекрыт со стороны центра.

"Обратно пробка. Стоят "скорые"", - говорится в сообщении.

Фото: depo.ua

По данным Depo, фуру, которая была участником ДТП, развернуло, она перекрыла движение по проспекту в направлении станции метро "Житомирская".

Фото: depo.ua

Обновление. По уточненным данным, на проспекте Победы, 114/2, произошла масштабная авария с участием шести автомобилей: Renault, Mercedes, Hyundai, Honda, Daewoo и грузовика DAF.

"Фуру развернуло поперек дороги. Водитель утверждает, что его подрезали. Очень сильно пострадала женщина - пассажир Mercedes. Ее вытащили из машины, на месте была оказана первая медицинская помощь, после чего пострадавшую госпитализировали", - сообщает dtp.kiev.ua.

Водителю грузовика помощь оказали на месте ДТП.

Напомним, накануне в Ирпене BMW на скорости врезался в остановку.


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