На проспекте Победы в Киеве произошло ДТП с участием 6 автомобилей (обновлено)
Пострадала женщина, она госпитализирована.
В пятницу вечером в Киеве на проспекте Победы произошло масштабное ДТП с пострадавшими. Есть тяжёлые. Пострадал ребенок, сообщает dtp.kiev.ua.
Из-за аварии, участниками которой стали грузовик и три легковушки, проспект Победы перекрыт со стороны центра.
"Обратно пробка. Стоят "скорые"", - говорится в сообщении.
По данным Depo, фуру, которая была участником ДТП, развернуло, она перекрыла движение по проспекту в направлении станции метро "Житомирская".
Обновление. По уточненным данным, на проспекте Победы, 114/2, произошла масштабная авария с участием шести автомобилей: Renault, Mercedes, Hyundai, Honda, Daewoo и грузовика DAF.
"Фуру развернуло поперек дороги. Водитель утверждает, что его подрезали. Очень сильно пострадала женщина - пассажир Mercedes. Ее вытащили из машины, на месте была оказана первая медицинская помощь, после чего пострадавшую госпитализировали", - сообщает dtp.kiev.ua.
Водителю грузовика помощь оказали на месте ДТП.
Напомним, накануне в Ирпене BMW на скорости врезался в остановку.
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