В аэропорту имени Сикорского самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу
Работа аэропорта временно остановлена.
В международном аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Принято решение о закрытии аэропорта на 5 часов - до 1:00 15 июня, информирует пресс-служба аэропорта.
Согласно сообщению, в четверг в 20:40 самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 "Анталия - Киев" UR-CPR, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу.
На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры были эвакуированы и находятся в терминале в зале прилета.
На месте работает аварийно-спасательная бригада.
Экипаж и специалисты аэропорта ожидают авиационных экспертов и представителей авиакомпании.
Напомним, в мае в аэропорту "Киев" погрузчик врезался в самолет.
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14.06.2018 19:17