В аэропорту имени Сикорского самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу

Работа аэропорта временно остановлена.

В международном аэропорту " Киев " имени Игоря Сикорского самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Принято решение о закрытии аэропорта на 5 часов - до 1:00 15 июня, информирует пресс-служба аэропорта.

Согласно сообщению, в четверг в 20:40 самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 "Анталия - Киев " UR-CPR, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу.

Фото: facebook.com/Rostyk Danyleiko

На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры были эвакуированы и находятся в терминале в зале прилета.

На месте работает аварийно-спасательная бригада.

Экипаж и специалисты аэропорта ожидают авиационных экспертов и представителей авиакомпании.