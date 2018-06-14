2018-06-14
Четверо детей пострадали при взрыве машины в Киеве
Причиной ЧП мог быть газовый баллон.
Четверо детей госпитализированы из-за взрыва автомобиля в Святошинском районе Киева, сообщила Українським Новинам полиция Киева.
Ресурс "Киев Оперативный" уточняет, что взорвался припаркованный на улице Чернобыльской, 4/56 автомобиль "Волга". Издание со ссылкой на местных жителей предполагает, что взорвался газовый баллон.
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