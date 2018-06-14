Четверо детей пострадали при взрыве машины в Киеве

Причиной ЧП мог быть газовый баллон.

Четверо детей госпитализированы из-за взрыва автомобиля в Святошинском районе Киева, сообщила Українським Новинам полиция Киева.

Ресурс "Киев Оперативный" уточняет, что взорвался припаркованный на улице Чернобыльской, 4/56 автомобиль "Волга". Издание со ссылкой на местных жителей предполагает, что взорвался газовый баллон.


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