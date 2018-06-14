Депутат Шахов попал в ДТП

В результате аварии тяжелые травмы получил водитель другого автомобиля.

Депутат Верховной Рады Сергей Шахов попал в дорожно-транспортное происшествие, но отделался ушибами и синяками.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Сегодня ночью после эфира попал в аварию. Это случилось по дороге в Запорожье, куда я ехал с рабочим визитом. Среди участников дорожно-транспортного происшествия один человек был госпитализирован. Сейчас мужчине оказывается вся необходимая медицинская помощь. Со мной все в порядке, только несколько ушибов и синяков. Спасли ремни безопасности. От госпитализации я отказался", - написал депутат.

Фото: pl.npu.gov.ua
Фото: pl.npu.gov.ua
Пресс-служба полиции Полтавской области сообщила, что ДТП произошло в селе Пышное на автодороге "Киев - Харьков".

Автомобиль Toyota, за рулем которого находился водитель 1972 года рождения, допустил столкновение с автомобилем Ford под управлением мужчины 1990 года рождения. В результате 28-летний водитель Ford получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован. Его машину почти разорвало напополам.

По данному факту ведется следствие согласно ч.1 ст.286 Уголовного кодекса.


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