Toyota инвестирует $1 млрд в сервис заказа такси Grab из Юго-Восточной Азии

Toyota Motor сообщила о планах инвестировать $1 млрд в оператора заказа такси Grab Holdings из Сингапура с целью дальнейшей разработки сервисов для подключённых транспортных средств и мобильных решений.

Toyota инвестирует $1 млрд в сервис заказа такси Grab из Юго-Восточной Азии

sg.news.yahoo.com

Являющийся ведущим инвестором в нынешние проекты Grab, японский производитель автомобилей в августе прошлого года участвовал в пилотном эксперименте по обмену данными с Grab в области пользовательского страхования и прогнозного технического обслуживания.

Благодаря своим последним инвестициям Toyota получит место в совете директоров Grab, и член её команды будет назначен исполнительным директором в сервисе заказа такси.

Toyota инвестирует млрд в сервис заказа такси Grab из Юго-Восточной Азии

congluan.vn

Партнёры сосредоточат усилия на совершенствовании сервисов для подключённых автомобилей на платформе Mobility Services Platform (MSPF) компании Toyota, что позволит повысить эффективность работы водителей Grab. Компании также планируют запустить такие сервисы для подключённых автомобилей, как страхование на основе информации интегрированных средств обработки и передачи данных, что позволит снижать стоимость страховых выплат для водителей с безопасной манерой вождения.

Grab заявила, что новые инвестиции также будут способствовать дальнейшему расширению в Юго-Восточной Азии её сервисов Online to Offline (O2O), включая GrabFood и Grab Pay. В настоящее время компания оказывает услуги в 217 городах восьми стран региона, включая Индонезию, Таиланд и Вьетнам, предлагая широкий спектр услуг, таких как мобильные платежи, финансовые услуги и доставка продуктов питания.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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