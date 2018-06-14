Водонепроницаемая капсула для хранения велосипеда

Как пишет Alpen Storage, разработка позволит сэкономить место в доме и разместить велосипед, например, в гараже или на улице. Находясь на улице, без защиты, велосипед, конечно же, подвержен множеству опасностей — может быть украден или испорчен, например, из-за погодных условий. В качестве решения этой проблемы компания и предложила Alpen Bike Capsule.

Alpen Storage

Капсула для хранения велосипеда, как утверждается, сделана из устойчивого к УФ-излучению полиэтилена, выполненного с помощью ротационного формования. Водонепроницаемая капсула, как можно заметить на изображениях, оснащена «крышкой», которая сдвигается вперед и открывает доступ к велосипеду. По словам Alpen Storage, капсулу можно запереть при помощи интегрированного замка. Кроме того, разработчики заявляют, что Alpen Bike Capsule может быть прикреплена к поверхности, на которой находится, изнутри.

Alpen Storage

Компания утверждает, что капсула позволяет разместить практически любой тип велосипеда, плюс в ней может хватить места и для каких-либо дополнительных принадлежностей. Alpen Bike Capsule весит 59 килограммов, в длину составляет 2 017 миллиметров, в высоту — 1 334 мм, а в ширину — 813 мм.

Стоит Alpen Bike Capsule 899 долларов; компания уже открыла предзаказ на нее. Начало поставок ожидается в сентябре. Подробнее ознакомиться с капсулой можно на официальном сайте Alpen Storage.



