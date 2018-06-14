BMW Z4 показали на патентных рисунках.

В конце лета на конкурсе элегантности в американском Пеббл-Бич баварцы покажут BMW Z4 нового поколения. Широкая публика увидит машину чуть позже – на октябрьском моторшоу в Париже. Но уже сейчас можно оценить внешность автомобиля по патентным рисункам.

BMW Z4 показали на патентных рисунках.

Концепт-кар Z4 немцы показали осенью 2017 года, а минувшей весной фотошпионам удалось заглянуть в салон двухдверки. Автомобиль уже полностью готов, и баварцы «дотачивают» его перед премьерой.

BMW Z4 показали на патентных рисунках.

BMW Z4 разделит заднеприводную платформу с Toyota Supra, которая также еще не представлена. Обе машины очень ожидаемы поклонниками, но и немцы, и японцы с их выпуском не спешат. Спорткары будут заметно отличаться по дизайну внешности и интерьера, а также набором силовых агрегатов. Более того, если BMW – родстер, то Toyota делает купе.

BMW Z4 показали на патентных рисунках.

О технике обеих машин никаких официальных сведений пока нет.

BMW Z4 показали на патентных рисунках.


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