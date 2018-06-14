Во Львовской области столкнулись два микроавтобуса, есть погибший
Девять человек госпитализированы с травмами.
Во Львовской области столкнулись два микроавтобуса, в результате чего погиб один человек, еще девять доставлены в больницу.
Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.
14 июня, около 3:40 на трассе Киев-Чоп возле села Дубье Бродовского района, произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов - "Мерседес Спринтер", которым управлял 46-летний житель Киевской области и "Ивеко", за рулем которого находился 22-летний львовянин.
В результате столкновения погиб пассажир "Ивеко", 30-летний львовянин. Водитель микроавтобуса получил перелом бедра.
Пассажиры "Мерседеса" получили травмы - перелом ребер, закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы, тупые травмы и другие.
В больницу доставлены девять человек (водитель "Ивеко" и восемь пассажиров "Мерседеса"), их диагнозы уточняются.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, ранее под Львовом от микроавтобуса отвалились два колеса и травмировали пенсионерку.
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