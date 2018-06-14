Во Львовской области столкнулись два микроавтобуса, есть погибший

Девять человек госпитализированы с травмами.

Во Львовской области столкнулись два микроавтобуса, есть погибший
Фото: npu.gov.ua

Во Львовской области столкнулись два микроавтобуса, в результате чего погиб один человек, еще девять доставлены в больницу.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

14 июня, около 3:40 на трассе Киев-Чоп возле села Дубье Бродовского района, произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов - "Мерседес Спринтер", которым управлял 46-летний житель Киевской области и "Ивеко", за рулем которого находился 22-летний львовянин.

В результате столкновения погиб пассажир "Ивеко", 30-летний львовянин. Водитель микроавтобуса получил перелом бедра.

Пассажиры "Мерседеса" получили травмы - перелом ребер, закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы, тупые травмы и другие.

Фото: npu.gov.ua

В больницу доставлены девять человек (водитель "Ивеко" и восемь пассажиров "Мерседеса"), их диагнозы уточняются.

Фото: npu.gov.ua

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее под Львовом от микроавтобуса отвалились два колеса и травмировали пенсионерку.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине введены новые правила оформления ДТПВ Украине введены новые правила оформления ДТП
Во Львов прибыли 5 американских самолетов для заправки стратегических бомбардировщиковВо Львов прибыли 5 американских самолетов для заправки стратегических бомбардировщиков
Патрульный автомобиль сбил пешехода во ЛьвовеПатрульный автомобиль сбил пешехода во Львове
В аэропорту Франкфурта загорелся самолетВ аэропорту Франкфурта загорелся самолет
Грузовик с экскаватором зацепил путепровод возле "Левобережной" в КиевеГрузовик с экскаватором зацепил путепровод возле "Левобережной" в Киеве
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве пешеход пытался перебежать шесть полос скоростного движения и остался без головыВ Киеве пешеход пытался перебежать шесть полос скоростного движения и остался без головы
Под Львовом от микроавтобуса отвалились два колеса и травмировали пенсионеркуПод Львовом от микроавтобуса отвалились два колеса и травмировали пенсионерку
Под Киевом столкнулись почтовый грузовик, маршрутка и тягачПод Киевом столкнулись почтовый грузовик, маршрутка и тягач
В Ивано-Франковской области шестой день блокируют трассу Н-09 с требованием ремонта дороги между двумя селамиВ Ивано-Франковской области шестой день блокируют трассу Н-09 с требованием ремонта дороги между двумя селами
В Луганской области 6-летняя девочка случайно устроила смертельное ДТПВ Луганской области 6-летняя девочка случайно устроила смертельное ДТП
В Одесской области столкнулись лоб в лоб маршрутка и микроавтобусВ Одесской области столкнулись лоб в лоб маршрутка и микроавтобус
В Полтавской области поезд насмерть сбил парня и девушку на скутереВ Полтавской области поезд насмерть сбил парня и девушку на скутере
8 жителей Дружковки украли 137 м железнодорожного полотна в Луганской области8 жителей Дружковки украли 137 м железнодорожного полотна в Луганской области
Автобус с шахтерами попал в ДТП в Кировоградской областиАвтобус с шахтерами попал в ДТП в Кировоградской области
Автомобиль попал под Интерсити+ Одесса - Киев, есть жертвыАвтомобиль попал под Интерсити+ Одесса - Киев, есть жертвы
Последние новости
Подгружаем последние новости