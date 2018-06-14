Из Киева планируют убрать все маршрутки

В Киеве вновь заговорили о намерении убрать с дорог маршрутки. Раньше городские власти также озвучивали подобные планы, но до сих пор они так и не были реализованы.

« Апостроф » выяснил, насколько реально избавиться от маршруток в украинской столице, что для этого нужно и сколько времени может понадобиться.

Киевская власть в очередной раз задумалась над необходимостью убрать все маршрутки с дорог столицы. По крайней мере, это следует из сообщения, которое в конце мая появилось на сайте Киевского городского совета. В пресс-релизе отмечалось, что постоянная комиссия Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы на своем заседании согласовала разработку городской комплексной целевой программы повышения организации и обеспечения безопасности дорожного движения до 2022 года. Согласно озвученным намерениям, «предлагается убрать маршрутки и обновить парк автобусов, троллейбусов и трамваев».

В пресс-релизе отмечается, что сегодня «40% маршрутных такси в столице курсируют незаконно, и действенного контроля за работой таких перевозчиков не наблюдается».

Власти Киева уже не в первый раз заявляют о необходимости отказаться от использования маршруток на дорогах города. Аргументы по этому поводу звучат примерно одни и те же – работа без лицензии, теневые доходы, нарушение правил и техники безопасности.

«Апостроф» узнал, насколько серьезно к решению проблемы отнеслись на этот раз. В своем запросе издание поинтересовалось, в какие сроки, согласно новой транспортной программе, планируется убрать маршрутки со столичных улиц. Из ответа киевской горадминистрации можно сделать вывод, что пока конкретных планов на этот счет нет.

«Разработка качественной городской программы по безопасности дорожного движения требует проведения научно-технических исследований, создания нормативно-методической базы, подготовки специалистов по безопасности дорожного движения, а также привлечения международных специалистов по организации и безопасности дорожного движения, проектных институтов. Поэтому говорить о том, что предусматривает программа, преждевременно», — говорится в ответе департамента транспортной инфраструктуры КГГА на официальный запрос «Апострофа».

Очевидно, по этой же причине в горадминистрации не дали ответ на вопрос о том, планируется ли введение в столице билета, который позволял бы пассажиру пересаживаться с одного вида транспорта на другой на протяжении определенного периода времени – как правило, в течение 90 минут в соответствии с мировой практикой. Такое нововведение было бы особенно актуально в свете повышения тарифов на проезд в городском транспорте Киева , которое произойдет в середине июля 2018 года.

Попытки отказаться от маршруток предпринимались и ранее, но они не принесли какого-то ощутимого результата, отмечают эксперты, опрошенные «Апострофом».

«Пока, к сожалению, за последние 10 лет мы только слышим о намерениях, но не видели реальных шагов, на это направленных», — говорит бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава.

«Почему этого не делалось раньше – наверняка есть силы, которые этот бизнес крышуют», — прокомментировал ситуацию «Апострофу» эксперт по экономическому анализу и транспортной инфраструктуре аналитического центра «Украинский институт будущего» Ярослав Пилипчук.

«Делается это недостаточно эффективно, потому что многие чиновники коррупционно заинтересованы в этом рынке», — соглашается эксперт общественной компании «Европатруль» Вячеслав Коновалов. В комментарии изданию он отметил, что, по различным оценкам, нелегальный оборот от работы маршруток в Киеве составляет 1,5-2 млрд грн в год.

Таким образом, считают специалисты, вопрос сводится исключительно к политической воле городских властей, поскольку и финансовые, и технические возможности позволяют достигнуть озвученной цели.

Главной проблемой, которая мешает избавиться от маршруток, является недостаточное количество единиц подвижного состава муниципального транспорта Киева . Если, например, взять автобусный парк города, то, по словам Вячеслава Коновалова, формально есть порядка 500 автобусов, но «реально на маршруты могут выпустить 200-250 автобусов».

Сколько в таком случае Киеву нужно новых единиц подвижного состава?

Ярослав Пилипчук, основываясь на опыте Варшавы, полагает, что речь может идти о порядка 1800 единиц.

При этом важно, чтобы новый подвижной состав использовался в дополнение к уже существующему, а не шел на замену устаревшего.

«Количество муниципального транспорта не увеличивается. Если бы город подписал договоры на покупку, скажем, 400 новых троллейбусов, 500 автобусов и 300 трамваев в дополнение к тому, что есть, а не играл красивым словом «обновление», когда в результате объемы выпуска, наоборот, снижаются — купили новые и сразу списали много старых — тогда можно было бы говорить о замене маршруток. Пока это, к сожалению, игра слов», — констатировал Александр Кава.

Так все-таки может ли Киев в принципе отказаться от маршруток, и, если это возможно, в какие сроки?

Эксперты в ответе на этот вопрос проявляют завидное единодушие.

«Производственные мощности (украинских предприятий, — «Апостроф») позволяют это сделать за один год — наша автомобильная промышленность до 2000 автобусов в год может производить. Деньги есть — бюджет города Киева профицитный», — отметил Вячеслав Коновалов.

«Если город готов за год это (закупку подвижного состава) профинансировать, то можно и за год сделать. Бюджет города позволяет это сделать», — соглашается Александр Кава.

«Я думаю, реально это сделать в течение от года до трех лет», — в свою очередь, говорит Ярослав Пилипчук. При этом он считает, что в ближайшие несколько лет ничего существенного в данном направлении не будет сделано.