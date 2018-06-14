Германия оштрафовала Volkswagen на 1 млрд евро из-за дизельного скандала

Загрязнение отработанными газами дизельных автомобилей VW в 40 раз превышало допустимые нормы.

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen должен заплатить штраф в один миллиард евро по делу о манипуляциях с программным обеспечением дизельных двигателей. Концерн в среду, 13 июня, принял соответствующее решение прокуратуры немецкого города Брауншвейга, сообщает Немецкая волна.

В результате ненадлежащего надзора Volkswagen за отделом по развитию двигателей в мире было продано около 10,7 млн автомобилей концерна с дизельными двигателями с незаконным программным обеспечением, заключила прокуратура. Представители концерна выразили надежду, что окончание этого процесса окажет "положительное влияние на иные юридические процедуры, проводимые в Европе в отношении Volkswagen".

Автоконцерн отказывается от каких-либо дальнейших правовых шагов, признает свою вину и обязан в течение шести недель со дня принятия решения перевести всю сумму штрафа в бюджет федеральной земли Нижняя Саксония, где находится штаб-квартира и головной завод Volkswagen.

В результате инициированных властями США в сентябре 2015 года расследований VW вынужден был признать, что на нескольких миллионах проданных в мире автомобилей было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам. В действительности загрязнение отработанными газами дизельных автомобилей VW в 40 раз превышало допустимые нормы.