?МИУ договорилось о партнерстве в разработке гиперлупа с американской Нyperloop Transportation Technologies

Омелян считает, что проект должен быть коммерчески успешным.

Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с американской компанией Нyperloop Transportation Technologies.

Как сообщается на сайте МИУ, подписи под документом в Киеве поставили министр Владимир Омелян и CEO американской компании Дирк Алборн.

"Мы четко договорились объединить усилия. Во-первых, мы будем совместно разрабатывать технологию [гиперлупа], во-вторых, мы договорились о совместном поиске инвесторов для этого проекта. Он должен быть коммерчески успешным, это не должна быть очередная идея, которая дотируется правительствами. Это должно быть абсолютно прозрачная бизнес-модель, которая генерирует прибыль", - заявил Омелян.

Министр считает, что гиперлуп - "транспорт нового поколения, который даст миру неслыханную скорость, неслыханные возможности, неслыханные технологии".

Нyperloop Transportation Technologies является одной из первых компаний, которая проявила интерес к гиперлупу как новому транспорту. У нее уже есть договоры на проектирование и строительство линий с такими странами, как Франция, Словакия, Австрия, Венгрия, ОАЭ , сообщается на сайте украинского министерства.

Нyperloop Transportation Technologies не связана с Илоном Маском.