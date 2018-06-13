В Украине введены новые правила оформления ДТП

В Украине начали действовать усовершенствованные правила внесения данных о нарушениях правил дорожного движения в единую систему учета.

12 июня обрел силу Приказ МВД Украины No318 от 13.04.2018 г., которым вносятся изменения в инструкцию оформления полицией материалов об административных нарушениях на дороге, передает Час Пик.

В документе указано, что учет оборота бланков административных протоколов, временных документов на вождение транспорта, постановлений по административным делам проводится полицейским подразделением административной практики. Оно же регистрирует, обрабатывает материалы об административных правонарушениях и вносит данные в электронную систему учета.

Сведения об административных нарушениях вносятся в систему не позднее трех суток с момента получения материала, а по делам, связанным с управлением транспортом в нетрезвом виде – в течение одних суток.

В течение 10 дней от получения материалов данные направляются инстанциям, которые уполномочены назначать административные взыскания.

После наложения взыскания материалы по административным делам хранятся в отделении полиции на протяжении 3 лет. Затем специальная комиссия, состоящая как минимум из 3 человек, уничтожает материалы.

Фото- и видеоматериалы по делам о нарушении ПДД хранятся 1 месяц при наличии технических условий. Этот срок продлевается на необходимое время в случае обжалования.

Если лицо, которое привлекается к ответственности, отказывается подписывать протокол об административном нарушении – в нем делают соответствующую пометку. Такие протоколы больше не нуждаются в заверении подписями двух понятых.

За копией схемы ДТП больше не нужно обращаться с письменным заявлением в полицейское отделение – теперь участники происшествия имеют право просто сфотографировать схему.