В Болгарии разбился военный вертолет

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В Болгарии в результате крушения военного вертолета Ми-17 погибли двое людей

Об этом сообщили в министерстве обороны Болгарии, передает BgNews.

Известно, что авария вертолета произошла на юге Болгарии, в районе аэропорта Пловдива. Вертолет упал с 30-метровой высоты. По словам техников, машина была полностью исправна.

Вертолет произведен в 1989 году, в 2016 был проведен его капитальный ремонт. Также были опытные пилоты, — у одного пилота налет составлял около 500 часов, у второго — около 600.

На место аварии военного вертолета прибыл министр обороны Красимир Каракачанов. Ему доложили, что оба погибших пилота были в звании капитанов. Бортовой техник вертолета сейчас в тяжелом состоянии находится в университетской больнице Пловдива.

По информации врачей, опасности для его жизни нет. Сейчас ведется следствие для установления причин авиакатастрофы.

Источник: Эспрессо


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