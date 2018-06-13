В Киеве пешеход пытался перебежать шесть полос скоростного движения и остался без головы
ДТП произошло на Набережно-Крещатицкой.
В Киеве на Набережно-Крещатицкой во вторник произошло смертельное ДТП с участием пешехода и автомобиля Subaru, сообщает Киев оперативный.
По предварительным данным, возле Почтовой площади в сторону Гаванского моста мужчина пытался перебежать шесть полос скоростного движения в неположенном месте.
На странице dtp.kiev.ua в Facebook сообщается, что пешеход кинулся под Subaru и "остался без головы".
"Куда бежал через 8 полос - непонятно. Там стена. До перехода 80 метров", - говорится в сообщении.На месте работала патрульная полиция, скорая помощь и оперативно-следственная группа.
Ранее сообщалось, что в Херсоне "скорая" насмерть сбила женщину на пешеходном переходе.
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