В Киеве пешеход пытался перебежать шесть полос скоростного движения и остался без головы

ДТП произошло на Набережно-Крещатицкой.

В Киеве на Набережно-Крещатицкой во вторник произошло смертельное ДТП с участием пешехода и автомобиля Subaru, сообщает Киев оперативный.

По предварительным данным, возле Почтовой площади в сторону Гаванского моста мужчина пытался перебежать шесть полос скоростного движения в неположенном месте.

На странице dtp.kiev.ua в Facebook сообщается, что пешеход кинулся под Subaru и "остался без головы".

Фото: скрин видео dtp.kiev.ua

"Куда бежал через 8 полос - непонятно. Там стена. До перехода 80 метров", - говорится в сообщении.

На месте работала патрульная полиция, скорая помощь и оперативно-следственная группа.

Ранее сообщалось, что в Херсоне "скорая" насмерть сбила женщину на пешеходном переходе.