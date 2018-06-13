В Германии украинского водителя судят за смертельное ДТП

Украинцу грозит до 5 лет лишения свободы.

В Германии украинского водителя судят за смертельное ДТП
Фото: trud-ost.ru

В Германии судят 49-летнего водителя грузовика из Украины, который обвиняется в наезде на полицейский автомобиль, в результате чего погибла сотрудница полиции. Об этом сообщает DW со ссылкой на немецкое издание Bild.

Валерия Ю. обвиняют в том, что 27 декабря 2017 года он, находясь за рулем грузовика наехал на полицейский автомобиль, в результате чего погибла 23-летняя сотрудница полиции. Еще двое полицейских получили тяжелые травмы.

Отмечается, что в день аварии в крови подсудимого обнаружили недопустимо высокое содержание алкоголя - около 2,6 промилле.

Грузовик врезался в автомобиль со скоростью 71 километр в час. Водитель не остановился, в результате чего грузовик с разбитым авто проехала еще около 200 метров.

Адвокат подсудимого сообщил, что во время езды его подзащитный выпил много обезболивающих таблеток из-за боли в бедрах. Но таблетки боль не утолили. Впоследствии, послушавшись совета, вместе с коллегой-россиянином он выпил водки.

"Валерий Ю. планировал продолжить путешествие на следующий день, но сел за руль вечером того же дня, когда употреблял алкоголь. Вскоре после выезда с площадки для грузовиков произошла авария на автобане А61", - говорится в сообщении.

Сам подсудимый говорит, что ничего не помнит о трагическом инциденте. В суде сообщили, что украинцу грозит до 5 лет лишения свободы.

Накануне сообщалось, что в Венгрии грузовик насмерть сбил двух украинцев.


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