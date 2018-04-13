Украинцы начали активно покупать белорусские грузовики

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В первом квартале 2018 года в Украине свою первую регистрацию прошли 2873 новых коммерческих автомобиля. В результате количество реализованных машин в этом сегменте автомобильного рынка выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22%.

Об этом сообщает UBR со ссылкой на ассоциацию «Укравтопром».

Чаще всего в течении первых трех месяцев регистрировались автомобили марки Renault – 520 шт. Свой результат годичной давности эта французская марка улучшила на 14%.

Второе место принадлежит МАЗу. Автомобили минского автозавода получили 266 украинских регистрационных номеров, что на 74% больше чем в первом квартале 2017 года.

Отстав на 1 автомобиль от МАЗа и на 3% от своего показателя прошлого года, третье место в рейтинге самых популярных марок коммерческих авто занял FIAT (265 авто).

Также в пятерку лидеров первого квартала вошли: Citroen, нарастив почти втрое реализацию до 258 авто, и Mercedes-Benz, с двукратным ростом до 252 новых коммерческих авто.


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