Житель Закарпатья утопил автомобиль во время мойки в речке

Мужчину с сыном спасли пожарные.

В четверг, 12 апреля, сотрудникам Главного управления ГосЧС в Закарпатской области пришлось спасать жителя поселка Великий Бычков, который чуть не потерял автомобиль во время мойки в речке. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.

Фото: dsns.gov.ua

Во время отдыха на речке Шакурка мужчина решил помыть автомобиль и подъехал на нем ближе к воды. В это время внедорожник начал проваливаться, и быстрый поток занес машину на середину реки.

В салоне, кроме водителя, находил также его малолетний ребенок. Приезда спасателей отец с сыном дожидались на крыше машины, откуда их сняли при помощи лестницы. После этого при помощи буксировочного троса машину вытащили из реки.

Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua

Напомним, что несколько дней назад в селе Гать Закарпатской области произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. Водитель машины не справился с управлением, в результате чего она ударилась в дерево на обочине дороги и улетела в водосточную канаву.


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