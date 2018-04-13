В центре Одессы после столкновения с внедорожником перевернулось авто ГосЧС
Пострадал водитель, он госпитализирован.
В Одессе после столкновения с внедорожником перевернулся автомобиль Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Об этом сообщает местное издание "Пушкинская".
Авария произошла на перекрестке улиц Ришельевской и Жуковского. Информации о пострадавших пока нет.
Очевидцы рассказали, что спасатели ехали с проблесковыми маячками. По предварительным данным, они направлялись на 13-ю станцию Большого Фонтана, где горел ресторан "Песок".
В автомобиле находились два сотрудника ГосЧС, среди которых - начальник 6-го пожарно-спасательного отряда ГУ ГосЧС Одесской области Александр Полохач, который сидел на пассажирском сидении. В результате происшествия пострадал водитель машины, его доставили в больницу.
Напомним, 9 апреля закарпатские полицейские утопили служебную "Шкоду" в канаве.
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