В Киеве сотрудник СБУ получил 6 лет тюрьмы за ДТП со смертельным исходом
Также его лишили звания "майора".
Святошинский районный суд Киева приговорил к шести годам лишения свободы сотрудника Службы безопасности за совершение дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель человека.
Об этом сообщается на сайте военной прокуратуры Центрального региона.
"В феврале 2016 года работник СБУ, находясь в состоянии алкогольного и психотропного опьянения, управлял автомобилем Toyota RAV-4, имея при себе психотропное вещество - "амфетамин". Двигаясь со скоростью около 100 км/ч, он допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107. Водитель ВАЗ-2107 получил тяжкие телесные повреждения, от которых скончался на месте ДТП", - говорится в сообщении
11 апреля суд признал нарушителя виновным и определил ему меру наказания в виде шести лет тюрьмы с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.
"По ходатайству общественного обвинителя, заместителя военного прокурора Киевского гарнизона Центрального региона Украины, на основании ст. 54 УК Украины, суд также лишил виновника ДТП воинского звания «майор»", - отмечается в сообщении.
Напомним, в конце марта Оболонский райсуд Киева приговорил к трем годам лишения свободы сотрудника Службы безопасности за совершение ДТП со смертельным исходом в 2015 году.
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13.04.2018 09:08