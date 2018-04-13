В Киеве провели флешмоб "на работу на велосипеде"

Цель акции - популяризация велосипеда как вида транспорта.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

 

В пятницу, 13 апреля, в Киеве состоялся традиционный флешмоб "На работу на велосипеде", организованный Ассоциацией велосипедистов города.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Участники собрались на Майдане Независимости, где провели фотосессию и смогли пообщаться за завтраком. Также были организованы конкурсы на лучший "деловой лук" и "корпоративную велоколонну"

Для тех, кто не захотел ехать к месту флешмоба в одиночку, также были организованы колонны из разных районов столицы. Затем велосипедисты отправились на работу.

"Езда на велосипеде не только увеличивает уровень гормонов счастья, повышает жизненный тонус и производительность, но и улучшает качество жизни людей в городе. Для бизнеса это замечательная возможность для тимбилдинга и создание положительного корпоративного имиджа. Для города создание условий для передвижения на велосипеде уменьшает пробки, вредные выбросы в воздух и расходы на здравоохранение. Весенний день "На велосипеде на работу" уже стал доброй традицией, которая популяризирует среди жителей Киева велосипед как вид транспорта ", - отметила директор Ассоциации велосипедистов Киева Анастасия Макаренко.

Напомним, ранее в Киеве прошел велопарад в стиле ретро.


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