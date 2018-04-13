В селе под Луцком водитель "Волги" утонул в реке Стырь вместе с автомобилем

67-летний пассажир - владелец машины - не пострадал.

В селе под Луцком водитель "Волги" утонул в реке Стырь вместе с автомобилем
Фото: vl.npu.gov.ua

В четверг, 12 апреля, в селе Рованцы Луцкого района автомобиль "ГАЗ-24" съехал в реку, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель.

Об этом сообщается на сайте полиции Волынской области.

Правоохранители уточнили, что за рулем автомобиля находился 56-летний мужчина. Двигаясь на автомобиле вдоль берега, он, вероятно, не справился с управлением и съехал в реку.

67-летний пассажир - владелец машины - не пострадал.

Фото: vl.npu.gov.ua

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего).

Фото: vl.npu.gov.ua

Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Напомним, в понедельник, 9 апреля, закарпатские полицейские утопили служебную "Шкоду" в канаве.


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