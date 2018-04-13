2018-04-13
Лоукост Wizz Air удвоит количество рейсов Львов — Берлин
Wizz Air с 18 июня удвоит частоту полетов на линии Львов-Берлин с двух до четырех в неделю.
Об этом свидетельствует обновленное расписание авиаперевозчика, передает
В дополнение к уже выполняемым сейчас рейсам по средам и воскресеньям появятся рейсы по понедельникам и пятницам.
Эти перелеты доступны для бронирования до конца октября.
Рейс Львов-Берлин Wizz Air выполняет с июня 2017 года. Полеты выполняются в аэропорт Шенефельд.
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