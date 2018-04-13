Лоукост Wizz Air удвоит количество рейсов Львов — Берлин

Wizz Air с 18 июня удвоит частоту полетов на линии Львов-Берлин с двух до четырех в неделю.

Об этом свидетельствует обновленное расписание авиаперевозчика, передает avianews.com .

В дополнение к уже выполняемым сейчас рейсам по средам и воскресеньям появятся рейсы по понедельникам и пятницам.

Эти перелеты доступны для бронирования до конца октября.

Рейс Львов-Берлин Wizz Air выполняет с июня 2017 года. Полеты выполняются в аэропорт Шенефельд.