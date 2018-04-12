Харьковчанку с "евробляхами" оштрафовали на 1,75 миллионов гривен

ГСФ выписала 1,75 миллионов гривен штрафа харьковчанке Анне Кривуц за неуплату таможенного сбора, так как она ездит на автомобиле с "еврономерами".

Соответствующее постановление обнародовала на своей странице в социальной сети Фейсбук бывшая сотрудница патрульной полиции Ляна Теремкова, передает Час Пик.

"Хочу лично тебя поздравить с тем, что ты стала «МИЛЛИОНЕРОМ» Ты долго к этому шла. Поздравляю и желаю тебе найти хорошего адвоката", - написала девушка.

Фискальная служба наложила на Кривуц штраф в размере 300% невыплаченной суммы, что составляет 1 755 647 гривен. В ближайшем будущем ей направят копию данного постановления.

Также 500 тысяч гривен штрафа за "европейский номер" выписали Светлане Зайцевой, многодетной матери, местной жительнице Запорожья. Женщина имеет в собственности автомобиль с польскими номерами, за который не платила таможенный налог.