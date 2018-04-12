В селе Полтавского района КРаЗ въехал в жилой дом

Выпрыгивая из автомобиля на ходу, 30-летний водитель получил травму ноги.

?В селе Полтавского района КРаЗ въехал в жилой дом
Фото: pl.npu.gov.ua

В Полтавской области грузовой автомобиль КРаЗ въехал в частный жилой дом.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Происшествие случилось сегодня в селе Семьянивка. По предварительной информации, на спуске с горы у автомобиля отказали тормоза и он въехал в жилой дом.

Выпрыгивая из КрАЗа, 30-летний водитель получил травму ноги. Он был доставлен в больницу.

Фото: pl.npu.gov.ua

В результате ДТП повреждены линии газоснабжения. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

Фото: pl.npu.gov.ua

Напомним, ранее на Березняках в Киеве таксист въехал в продуктовый магазин.


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