?В селе Полтавского района КРаЗ въехал в жилой дом

Выпрыгивая из автомобиля на ходу, 30-летний водитель получил травму ноги.

В Полтавской области грузовой автомобиль КРаЗ въехал в частный жилой дом.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Происшествие случилось сегодня в селе Семьянивка. По предварительной информации, на спуске с горы у автомобиля отказали тормоза и он въехал в жилой дом.

Выпрыгивая из КрАЗа, 30-летний водитель получил травму ноги. Он был доставлен в больницу.

Фото: pl.npu.gov.ua

В результате ДТП повреждены линии газоснабжения. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

Фото: pl.npu.gov.ua